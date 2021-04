Regala un test del DNA alla ragazza per scherzo: scopre che è sua cugina

La noia può fare brutti scherzi, questo è il preludio a questa storia. Ormai i test del dna, un tempo riservati alle scene del crimine, sono facilmente accessibili in farmacia a prezzi non eccessivi. Sarà per questo motivo che un ragazzo ha pensato che fosse il regalo perfetto per la giovane fidanzata; in questo modo avrebbe potuto conoscere di più sul suo stato di salute attuale e forse futuro. La ragazza ha anche raccontato che sarebbe stato interessante per lei scoprire qualcosa della sua storia famigliare, visto che la mamma era stata adottata e in più non ha mai avuto occasione di conoscere il suo padre biologico.

Detto, fatto. Qualcosa lo ha scoperto, cioè che chi le aveva regalato il test, il fidanzato, era suo cugino di terzo grado! Lo hanno scoperto perché anche lui ha pensato bene di comprare lo stesso kit di analisi genetica che aveva preso per lei e così è venuta fuori la parentela, per quanto distante. La storia è stata raccontata su TikTok dalla ragazza che ha rivelato di non essere più fidanzata con il cugino. Eppure, sapete come si dice: "Non c'è cosa più divina che...".

La ragazza ha continuato a raccontare sui social la ricerca dei parenti per ricostruire il suo albero genealogico. I video di queste testimonianze hanno raggiunto oltre 540mila visualizzazioni su TikTok, provocando una serie di commenti terrorizzati che la cosa possa succedere anche a loro. A volte, meglio non indagare troppo!