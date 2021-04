J.K Rowling annuncia un nuovo romanzo: Il maialino di Natale

J.K Rowling tornerà presto in libreria con un nuovo romanzo; questa volta basta Harry Potter e maghi, prima o poi bisogna lasciare andare anche le cose che amiamo di più! Il libro in questione uscirà il 12 ottobre e sarà sempre dedicato principalmente ai ragazzi, ma con la possibilità di conquistare tutti, come ha fatto a suo tempo il maghetto. In Italia sarà edito da Salani e sarà disponibile anche in edizione digitale. Il libro sarà una vera e propria dichiarazione d’amore di un bambino verso il suo animale di peluche. Narrerà le avventure del bimbo e dei suoi giocattoli animati proprio per poterlo aiutare nella ricerca del suo giocattolo preferito smarrito.



La direttrice editoriale di Salani, Mariagrazia Mazzitelli, del nuovo libro della Rowling ha detto: «Un tòpos della letteratura per ragazzi reinterpretato dal genio creativo di J.K. Rowling – commenta – Una delle più belle storie di Natale mai scritte, piena della tenerezza irresistibile dell’infanzia di fronte al grande mistero della perdita, tema sempre così presente nell’opera dell’autrice. La sua affettuosa, inesauribile fantasia e la compassione verso le persone e gli oggetti amati che assorbono i sentimenti umani è la celebrazione del calore della famiglia, del prendersi cura e del sentirsi capiti e della autentica sostenibilità delle cose».

Certo, difficile che qualsiasi nuova storia possa equiparare il successo di Harry Potter che ha portato la Rowling sul tetto letterario del mondo con 500 milioni di copie vendute. Ma ormai quello che tocca, è oro, figuriamoci quello che scrive.