L’Air force One diventa supersonico: viaggerà a 2200 km/h

L’Air Force One è un simbolo presidenziale USA celebre come lo è la Casa Bianca e lo ritroviamo in tantissimi film di Hollywood. Gli Stati Uniti stanno progettando un nuovo Air Force One, con molte novità tecnologiche ed estetiche. Sarà un velivolo supersonico, risultato dell’accordo tra il Presidential and Executive Airlift Directorate e la startup Exosonic che sta lavorando al progetto.

I doppi motori di Air Force One supersonico saranno la prima grande rivoluzione, garantendo una velocità fino a 2200 chilometri all’ora; ma soprattutto l’aereo potrà volare sopra i centri abitati, cosa che permetterà di accorciare i percorsi e le rotte. Gli aerei tradizionali, infatti, a causa della loro rumorosità e talvolta della difficoltà di manovra, sono costretti a sorvoli marini. Il nuovo Air Force One avrà una fusoliera allungata e altri accorgimenti che attenueranno la rumorosità del boato sonico, permettendo all’aereo di volare più o meno ovunque. Il serbatoio consentirà un’autonomia di oltre 9000 chilometri.

Preziose novità anche dentro il mezzo che sarà super luxury, con l’utilizzo di materie pregiate come pelle quercia e quarzo per gli interni. La capienza sarà ridotta, 31 posti, ma molto comodi e spaziosi: una cabina principale per 20 persone e due suite per lavoro e riposo. Unico neo? non sarà pronto prima del 2030, per ora Air Force One fa volare solo sulla carta!