Clio make up si schiera a favore della body acceptance

Clio Zammatteo, in arte Clio Make up è una youtuber, blogger e imprenditrice che si occupa di beauty e di make up, una guru nel suo settore. Si è voluta esporre in un lungo post su Instagram per dire la sua sull’uso sempre più frequente di filtri che distorcono la realtà, rendendola molto meglio di quella che è. Per dare un esempio concreto di ciò che sostiene ha pubblicato un selfie al “naturale” e uno ritoccato dai filtri, poi ha commentato: «Inizialmente non sembra ci sia molta differenza, solo la pelle un po’ più chiara, il naso leggermente più stretto, i pori meno dilatati, l’incarnato più luminoso, gli occhi più brillanti. Alla fine sono sempre io, non c’è molta differenza… E allora perché quando quel filtro così apparentemente innocuo scompare mi sento più brutta, meno adeguata? E ancora perché le altre sono meglio di me? Non basta che la loro vita sia migliore della mia, hanno tutto, amore, soldi, successo, fama, vestiti, trucchi, viaggi e anche la bellezza. Quante cose che passano nella testa soprattutto di persone più fragili, come i più giovani, gli adolescenti o gli insicuri, i timidi. Pensieri che con il tempo possono far male, tanto male. E per cosa? Per realtà distorte: le persone che hanno più di noi sono sempre esistite e sempre esisteranno, ma mai come oggi con i social il paragone diventa così facile e può portare a delle ossessioni o forme di depressione. A volte la leggerezza con la quale si usano i filtri per migliorarsi il viso e anche in generale la vita mi fa paura. Spero che là fuori voi possiate distinguere la realtà dalla finzione. Si dice che non è tutto oro quello che luccica e penso che sia così davvero in molto casi».

Un bel messaggio, potente: torniamo a guardare noi e gli altri per quello che siamo e con una maggiore tolleranza. Bisogna restare consapevoli del propri difetti e farne una forza. Anche perché nel mondo reale i filtri non ci sono!