Sydney: comprano una busta di insalata e dentro sbuca un serpente

Immaginate di andare al supermercato con vostro marito/moglie e di tornare a casa tutti pimpanti a riordinare le molte buste della spesa, prendete in mano la busta di insalata già lavata e sorpresa: dentro ci trovate un serpentello velenoso al punto giusto. Questo è quanto è accaduto a una coppia in Australia: Alexander White e Amelie Neate hanno vissuto dei veri momenti da panico. Il rettile stava schiacciando un pisolino nella busta quando si è sentito scuotere dalle mani della coppia e si è ridestato facendo la sua apparizione tra le foglie di insalata. L’esemplare era un rettile di circa 20 cm con la testa pallida, un serpente velenoso. Prontamente i due hanno chiuso l’ospite in un contenitore ermetico e hanno chiamato Wires, l’organizzazione per la fauna selvatica. Fortunatamente l’Australia, essendo ricca di animali selvatici di varie specie, è perfettamente preparata a questi episodi; uno specialista si è presentato a casa della coppia che ha riconosciuto il serpente come un "Hoplocephalus bitorquatus", della famiglia Elapidae, un serpente il cui morso velenoso non è letale ma porta con sé brutte conseguenze.

Dopo il lieto fine il sig White ha raccontato: “Si muoveva e tirava fuori la sua piccola lingua da lì ho capito che non era un semplice verme. Ad essere onesto, avrei voluto fosse solamente un verme”. La coppia ha poi avvertito il supermercato che contatterà il fornitore per capire come il serpente sia arrivato nella busta di insalata e soprattutto per evitare che ricapiti.