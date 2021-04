Valeria Marini si intossica all'Isola dei Famosi spagnola

Valeria Marini si sta facendo riconoscere (o conoscere) all’interno del programma spagnolo “Supervivientes”, l’equivalente della nostra Isola dei Famosi, a cui sta partecipando in compagnia di Gianmarco Onestini ex concorrente del GF spagnolo. La Marini non se la sta passando benissimo sull’isola, ha infatti accumulato già un’intossicazione e non solo.

Durante la prima prova ricompensa la squadra della Marini si è aggiudicata delle belle uova, peccato che non siano riusciti a vincere il fuoco per cucinarle, quindi hanno optato per non sprecarle e berle crude. Le uova forse non erano appena state sfornate dalla gallinella, oppure il caldo dell’isola ha contribuito a un rapido deterioramento del cibo, fatto sta che Valeria e i suoi amici naufraghi che hanno potuto gustare le uova crude sono stati colpiti da un violento mal di pancia e da vomito. Visto il risultato quasi immediato il resto delle uova sono state sacrificate e buttate.

La povera Valeria nazionale ha allora optato per la pesca, ma invece di trovare dei gustosi granchi ha incontrato solo meduse poco concilianti che le hanno lasciato molti ricordi sulla pelle.

Va leggermente meglio all’altro italiano, Onestini, che ha superato indenne una nomination e sta provando a conquistare il cuore della stupenda Melyssa Pinto, ex partecipante di Temptation Island versione spagnola. Riuscirà a far valere il fascino del macho italiano?