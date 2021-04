Parte il primo treno covid-free: da Milano a Roma si sale solo con il tampone negativo

In Italia è il primo treno Covid-free e partirà in via sperimentale oggi sulla tratta Roma-Milano: si sale solo con esito di tampone negativo. Basterà mostrare il certificato di negatività del tampone (molecolare o rapido) fatto nelle 48 ore precedenti oppure effettuare il test direttamente in stazione e gratuitamente, presso i gazebo della Croce Rossa Italiana che saranno presenti sia a Roma Termini che a Milano centrale. Il treno prescelto per l’esperimento è il Frecciarossa 1000 che parte dalle 8.50 da Termini e arriva a Milano alle 12.00 senza fermate intermedie e sul treno del ritorno da Milano alle 18.00 e in arrivo a Roma alle 21.10.

I Gazebo della Croce Rossa saranno utili anche per lo screening della popolazione e non si limiteranno a tamponare i clienti Frecciarossa; altri gazebo sorgeranno nelle stazioni di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Palermo, Reggio Calabria, Torino Porta Nuova e Venezia Mestre.



Esenti dal tampone per il treno covid free saranno solo i bambini tra 0 e 6 anni, mentre anche i vaccinati dovranno mostrare il tampone, non essendoci ancora il pass vaccinale. Il tampone sarà effettuato anche dal personale di bordo per assicurare un treno covid free. La capienza del mezzo è comunque fissata al 50% del totale. ma l’idea è quella di invogliare a viaggiare e in sicurezza. In caso di esito positivo del tampone il biglietto verrò rimborsato totalmente, e i generale il costo del biglietto per tutti i passeggeri del treno covid free non è maggiore che per le altre corse Frecciarossa della stessa tratta.

Se il riscontro della sperimentazione sarà positivo, quest'estate le norme verranno estese a molte altre corse di Trenitalia.