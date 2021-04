Dentista genovese muore a 91 anni e lascia 5 milioni in beneficenza

Angela Torelli è morta il 12 marzo all’età di 91 anni, la dentista aveva accumulato in vita un bel bottino, 5 milioni di euro, che ha voluto devolvere completamente in beneficenza: 2,5 milioni alla Lega del Filo d'Oro, 1,5 milioni ai bisognosi genovesi, assistiti dalle suore della congregazione Piccole sorelle dei poveri; non solo soldi, ma all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro ha donato una casa sulle Dolomiti. Ai parenti non è andato nulla; la donna era rimasta molto indispettita del fatto che avessero tentata di metterla sotto tutela e nel testamento ha scritto: "Confesso che non riesco a perdonare le angherie che i parenti di mio cognato hanno inflitto a me e a mio marito e spero che il Buon Dio, cui chiedo sin d'ora perdono, non vorrà castigarmi per questo". Al marito, almeno, è stata destinata una casa a Prato Nevoso, e 20 mila euro ciascuno sono stati lasciati dalla donna all'assistente domestica e all’amministratore degli immobili di famiglia.

Non sono poche le persone che scelgono di fare importanti lasciti a enti del terzo settore; sempre a Genova solo il febbraio scorso un'altra ricca signora, una ex professoressa di italiano di origini nobiliari, Marisa Cavanna, aveva scelto di lasciare in beneficenza 25 milioni della sua fortuna.