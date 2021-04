Sex and The City Revival: ci sarà ancora John Corbett nei panni di Aidan

«Parteciperò alla serie» ha annunciato l'attore John Corbett in un’intervista uscita sulle pagine di gossip del New York Post in merito al revival di Sex & The City. Ha poi confessato: «è davvero eccitante per me». L’attore potrebbe apparire in più episodi, ma non sappiamo di preciso quanti, ma pare che sia ben felice di tornare a lavorare con il team di Sex & the City: «Mi piacciono queste persone, sono state molto gentili con me».

La serie, amatissima, è andata originariamente in onda dal 1998 al 2004 e aveva 4 donne protagoniste, Nella serie, Corbett ha interpretato Aidan, sfortunato designer di mobili, che la protagonista Carrie, interpretata da Sarah Jessica Parker, non solo ha tradito con Mr. Big, ma che successivamente ha lasciato quando lui voleva sposarla. Aidan è di nuovo apparso nella seconda serie, incontrando Carrie ad Abu Dhabi: qui i due hanno si sono concessi una romantica cena condita da un bacio.

Solo 3 delle quattro newyorkesi, però, torneranno sul piccolo schermo grazie a HBO per una serie di 10 episodi dal titolo And Just Like That: ci saranno Sarah Jessica Parker Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte); mentre Kim Cattrall ha rifiutato l’offerta di unirsi allo storico cast, forse a causa delle liti avute in passato con la Parker.

Sulla data di uscita non si hanno ancora certezze, ma possiamo già dire che l’attesa è palpitante.