LOL: chi raccoglierà il testimone della risata nella seconda stagione?

Quante volte al giorno vi capita di trovarvi a parlare di LOL tra amici, colleghi, parenti? A ridere delle faccia in preda alla difficoltà di Frank Matano o di avere un flash della faccia di Lillo nei momenti meno opportuni che vi sussurra "Io sono Lillo"? Lo show, andato in onda su Prime Video ha letteralmente conquistato il pubblico e invaso il web di meme, video, selfie dei comici protagonisti che si godono la cresta dell’onda.

Con un successo così la seconda stagione di LOL è data per scontata. Il Messaggero ha addirittura avanzato delle ipotesi su chi raccoglierà il testimone del cast che ha fatto sbellicare gli italiani in un momento in cui c’era davvero bisogno di ridere. I nomi chiamati in causa per la seconda edizione, ma senza alcuna conferma ufficiale da parte di Fedez o produzione, sono: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de "Le Coliche", Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto, Ale e Franz.

La conformazione del team sarebbe verosimile, come è accaduto nella prima stagione ci sarebbe qualche personaggio dalla comicità più intellettuale e impegnata come una Cortellesi o un Corrado Guzzanti, senza però dimenticarsi del pubblico più giovane che segue la comicità nata sul web, come Le Coliche che prenderebbero il posto occupato da The Jackal nel primo LOL.

Una cosa è certa: ci sarà da ridere, noi potremo, loro riusciranno a non farlo?