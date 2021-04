Greta Thunberg regala 100 mila euro all’OMS per vaccinare i Paesi poveri

L’attivista Greta Thunberg, famosa per la battaglia a protezione dell’ambiente, è scesa in campo anche per dare una mano contro il covid19 e lo ha fatto con una donazione di 100 mila euro al programma Covax che promuove l'accesso globale alle vaccinazioni contro il Coronavirus. La donazione è stata fatta attraverso la Fondazione sua omonima a favore dell’OMS che si impegnerà aa acquistare i vaccini per i sanitari e le persone più vulnerabili dei Paesi più poveri del mondo.



In un Tweet la Thunberg ha scritto: "Circa una persona su quattro nei Paesi ad alto reddito hanno ricevuto il vaccino anti Covid. Soltanto uno su 500 nei Paesi poveri. La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia che è la disuguaglianza dei vaccini. Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta contro il Covid-19. Proprio come con la crisi climatica, dobbiamo prima aiutare i più vulnerabili". A detta dell’attivista Covax "offre il percorso migliore per garantire una vera equità del vaccino e una via d'uscita dalla pandemia".

La Thunberg ha poi dovuto spiegare ulteriormente il suo gesto nei commenti, visto che qualcuno si è mostrato infastidito dalla donazione o forse sorpreso dalla quantità di denaro di cui dispone la sua Fondazione: “Vorrei ricordare ancora una volta che i soldi della donazione arrivano da premi e riconoscimenti, non ricevo soldi per il mio attivismo; tutto ciò che guadagno dai libri e da ciò che faccio lo metto nella mia Fondazione”.