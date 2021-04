Dal 26 aprile per spostarsi tra le Regioni (anche rosse e arancioni) basteranno autocertificazione e pass

Per l’estate dovrebbe arrivare un vero e proprio “pass” per la libera circolazione, ma nel frattempo, sarà necessario esibire un’autocertificazione per spostarsi da una Regione all’altra. Ovviamente tutto questo quando riaprirà la libera circolazione tra le Regioni: il 26 aprile; da allora si dovrà allegare all’autocertificazione un documento che attesti la vaccinazione o l’esito negativo di un tampone eseguito nelle 48h precedenti o ancora dimostrare di aver già contratto il virus e di essere ovviamente guariti. Questo consentirà di raggiungere anche zone ad alto rischio, con l’idea di far ripartire il turismo. Per quanto riguarda gli spostamenti tra zone gialle si potrà viaggiare liberamente, senza autocertificazione.



Il pass “cartaceo” servirà poi per facilitare l’accesso ad alcuni eventi come potrebbero essere concerti, spettacoli, eventi sportivi. In vista c’è però la creazione di un pass digitale che potrebbe essere semplicemente gestito da un’app con un QR code che attesti la negatività o vaccinazione. Ma per venire incontro anche alle persone più anziane, o semplicemente meno inclini alla tecnologia, si pensa anche a un vero e proprio pass, una tessera, tipo quella del supermercato, su cui verranno caricati i dati sanitari relativi a ogni cittadino. Non si prendono punti, ma si guadagna libertà. Per la creazione della tessera però potrebbe volerci almeno un mese, l’alternativa sarebbe l’utilizzo dell app IO già scaricata da milioni di italiani ingolositi dal cashback!