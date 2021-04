In Cina 1500 droni volano nel cielo per festeggiare il compleanno di un videogame

Un compleanno senza fuochi di artificio, ma con uno spettacolo ancor più impressionante e di impatto, quello organizzato dalla piattaforma cinese Bilibili per il gioco mobile “Princess Connect! Re:Dive": 1500 droni hanno invaso il cielo sopra Shanghai regalando agli spettatori vere e proprie coreografie, formando personaggi del gioco, cambiando anche colore all'occorrenza per terminare la performance volante ordinatissimi a formare un QR code che gli spettatori potevano inquadrare per avere maggiori informazioni sul gioco e scaricarlo. I QR cose sono uno strumento rapido e pratico, molto amato dalla Cina che ne ha fatto grande uso anche per arginare l'epidemia di Covid19 e consentire di muoversi a chi era effettivamente negativo, ad esempio.

Per quanto riguarda lo spettacolo dei droni volanti, invece, sarà merito della musica epica in sottofondo, ma il video dello show è impressionante, una cosa del genere in Italia non si è mai vista. Certo il budget di un’operazione di queste dimensioni probabilmente supera quello impiegato per lo sviluppo dello stesso videogioco, ma sicuramente la trovata pubblicitaria è riuscita. Chapeau alla Cina e a come prende seriamente la promozione dei suoi videogame!

1,500 drones took part in the show to celebrate the game having been out for one year in China. pic.twitter.com/u1GDTXnM6p — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 18, 2021

D’altronde Shanghai e droni sono un binomio consolidato. Solo poco fa, il 28 marzo, Genesis, marchio premium di Hyundai, aveva festeggiato l’ingresso sul mercato impiegando 3281 droni per disegnare il proprio logo sul cielo sopra la città e stabilendo così il Guinness Mondiale per il numero di droni utilizzati contemporaneamente. Sempre sobri, insomma.