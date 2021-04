Derek Chauvin è stato condannato per la morte di George Floyd

Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole dalla giuria per la morte di George Floyd, per i reati di omicidio involontario di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado. La sentenza è l’epilogo di una vicenda che ha segnato le cronache di tutto il mondo e che ha dato origine al movimento Black Lives Matter a sostegno della popolazione afroamericana spesso vittima di abusi delle forze dell’ordine americane.

Prima di deliberare la giuria ha ascoltato gli interventi conclusivi delle due parti:il procuratore Steve Schleicher ha ricordato ai giurati i 9 minuti e 29 secondi durante i quali Derek Chauvin ha tenuto salda la presa sul collo di Floyd, nonostante l’uomo implorasse l’agente di lasciarlo respirare. L’intervento della polizia era stato richiesto perché la vittima era accusata di aver utilizzato una banconota falsa da 20 dollari per comprare le sigarette.

La difesa dell’avvocato Eric Nelson ha invece puntato sul seminare dubbi sulla reale causa di morte di Floyd: "Lo Stato non è riuscito a dimostrare le sue accuse oltre ogni ragionevole dubbio. Pertanto, il signor Chauvin dovrebbe essere ritenuto non colpevole di tutte le accuse”. Ma il medico Martin Tobin ha detto chiaramente che George Floyd è morto per asfissia e non per overdose da fentanyl come ha provato a sostenere la difesa, chiarendo che "anche una persona in salute sarebbe morta".