A Sirmione una Ferrari finisce nel Lago di Garda

L’incidente fa sorridere solo perché è finito tutto bene e senza grosse conseguenze per nessuno, detto ciò, ve la vedete una Ferrari che scivola in acqua con sopra il facoltoso proprietario? Questo è quanto è accaduto al proprietario della Ferrari 812 Gts che si era fermato nei pressi della spiaggia Brema a Sirmione, forse per ammirare il panorama o riflettere sulla bellezza della natura, non è dato saperlo. Sicuramente a qualcosa di importante pensava, mentre si dimenticava di mettere il freno a mano e lasciava per giunta in folle l’auto fissando l’acqua farsi sempre più vicina, troppo vicina per rimediare. Così l’auto è finita nell’acqua, fortunatamente bassa, insieme alla vettura; l’unico modo per recuperarla è stato chiamare il carroattrezzi. Ovviamente ai social non è sfuggito l'accaduto che hanno raccontato la vicenda sulle pagine Facebook del Lago di Garda e di Sirmione. Moltissimi i commenti e le condivisioni della foto del povero guidatore che appare sconsolato seduto sul tetto della propria auto, deciso a non abbandonarla.

Di fronte agli incidenti altrui, l’ironia si scatena: “Quando la voglia di estate si fa sentire più del dovuto e perdi l'auto-controllo…” commenta qualcuno; “Sembra lo spot dei pneumatici di qualche anno fa!!! La potenza non è nulla senza controllo!”

E poi si scatenano i meme:

Ad ogni modo tutto è bene quel che finisce bene.