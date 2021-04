Senza lavoro trova 4mila euro per terra e li restituisce

Un uomo di trent’anni in cerca di lavoro, ha trovato invece dei soldi in terra, avvolti dentro un foglio di carta. L’occasione fa l’uomo ladro, si dice, ma non questa volta. Il ragazzo invece di intascarsi il bottino di 4455 euro ha deciso di raccogliere il gruzzolo e portarlo ai carabinieri che dopo una breve ricerca hanno restituito i soldi al proprietario. il giovane, Andrea Fioretti ha ricevuto un ringraziamento personale dal comandante dell’Arma dei carabinieri per aver reso questa bella storia possibile. Il luogotenente De Astis ha raccontato che il ragazzo “al momento non occupato, ha voluto così affidare ai Carabinieri il compito individuare e restituire il tesoretto appena rinvenuto al suo possessore, non esitando ma soprattutto dando ampia dimostrazione di sani principi etici e morali, in termini di sensibilità e onestà, che evidentemente connotano la sua persona, espressi attraverso un comportamento encomiabile e meritevole sotto ogni punto di vista”.

Pioggia di elogi insomma, anche da parte del legittimo proprietario dei soldi che ha voluto ringraziare personalmente il giovane e ci auguriamo che abbia voluto offrirgli almeno un caffè simbolico. Tra l'altro cosa ci facesse con oltre 4000 euro in contanti suddivisi in diversi tagli e avvolti in un foglio di carte, quello sì rimane un mistero.