Brumotti aggredito ancora una volta durante un servizio di Striscia la Notizia

Ennesima aggressione ai danni di Vincenzo Brumotti, inviato del tg satirico Striscia la Notizia. Questa volta è accaduto al Quarticciolo, quartiere di Roma nota per essere zona di spaccio. Brumotti stava mostrando alle telecamere la situazione criminale della zona, quando alcuni residenti lo hanno preso di mira e mentre lui e la sua troupe venivano malmenati qualcuno era impegnato a fare un video e a postarlo su Instagram.

Niente di grave per Brumotti & co che sono usciti dalla zuffa praticamente illesi. Un sospiro di sollievo? non per Chef Rubio che ha commentato l’accaduto su Twitter schierandosi dalla parte del Quarticciolo e attaccando i giornalisti come Brumotti: “Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date”







La tocca piano Gabriele Rubini da sempre interprete di toni poco pacati e a difesa degli ultimi. Di contro Brumotti sta ricondividendo dal suo profilo Twitter tutte le critiche ricevute e così la discussione con Chef Rubio continua e lo chef prova a spiegarsi meglio: “Ci sono tante forme di resistenza, non sta a te giudicare ciò che non conosci e quale sia giusta o meno. Il debole ha sempre ragione. Sta allo stato evitare tutto ciò di cui poi ci si riempie la bocca e può risultare poco conveniente, non a chi non c’ha da magna’”. Se è vero che va raccontato anche il bello del quartiere, oltre alle difficoltà, la violenza va sempre condannata, soprattutto se si ha un seguito numeroso come quello dello Chef romano.