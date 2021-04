A Londra si può mangiare una pizza con l'ologramma dell'amico lontano

A cena niente telefoni! Fino era questo il diktat educativo per grandi e bambini, ma poi le cose son cambiate e il telefono serve per tutto: per ordinare la cena, per mangiarla in video call con gli amici chiusi in casa in quarantena, ecc. Virgin Media ha escogitato un modo per far mangiare insieme le persone a distanza e senza telefoni. Ci sono due locali con lo stesso nome Two Hearts (molto romantico), uno si trova a Londra e uno a Edimburgo; queste due pizzerie hanno un solo tavolo, quindi niente assembramenti, ma uno schermo enorme come commensale, così da un parte ci sono un paio di clienti e sullo schermo se ne possono sedere altri che sono l’ologramma di quelli realmente seduti nell’altro locale fisico. Chiaro?

Insomma l’idea è quella di sfruttare la tecnologia olografica per far sentire davvero vicine le persone in 3d e 4k, più che su un minuscolo smartphone. L’esperimento è più che altro una trovata pubblicitaria per promuovere la nuova rete gigabit di Virgin Media, però calza a pennello. Il 63% degli Inglesi ha dichiarato di essere stufo delle video call e il 31% preferirebbe gli ologrammi (per come sono gli Inglesi li prediligerebbero anche alle persone in carne e ossa). Per ora il locale rimane il solo al mondo, con un solo tavolo e l’energia che consuma non deve essere stato troppo redditizio come business!