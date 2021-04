Vecchiette armate di bastone sventano una rapina a Genova

Gli anziani sono i soggetti prediletti per le rapine in casa, spesso si fidano o non possono difendersi contro i malviventi che si introducono in casa con una scusa. Esattamente quello che ha tentato di fare un malvivente di 47 anni a Genova, entrando in casa di un’anziana signora, facendosi passare per un vicino di casa. Ma questa volta la signora non era una sprovveduta e si è presto accorta del raggiro, ha iniziato a gridare, fastidiosamente come solo una persona molto arrabbiata sa fare e a quel punto ha richiamato l’attenzione della vicina vera, anche lei in là con gli anni, ma armata di un pericoloso bastone da passeggio.

Le due donne, unite e coraggiose hanno affrontato il delinquente a suon di bastonate, ma quello non demordeva, farfugliando di essere un rappresentante delle forze dell’ordine e continuando a setacciare casa in cerca di averi preziosi. L’uomo, per niente gentiluomo, ha spintonato ripetutamente le signore continuando la sua caccia all’oro, fino a che per via del trambusto provocato dalla scena tristemente comica, qualcuno ha chiamato la polizia e il ladro ha tentato la fuga non prima di dare un ultimo forte spintone alla padrona di casa, facendola cadere violentemente.

Fortunatamente la sua fuga è finita prima del previsto, acciuffato dalla polizia grazie all’intervento di altri vicini che lo hanno immobilizzato in attesa del suo arrivo. Dopodiché lo ha gentilmente scortato in caserma, mentre alla signora caduta in terra hanno dato 6 giorni di prognosi per il trauma lombare. Ma che coraggio e forza di volontà. Occhio farabutti: le anziane signore possono essere molto agguerrite!