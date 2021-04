How I Met Your Mother non è finita qui: ci sarà un sequel

In assoluto una delle serie più amate di tutti i tempi. Ironica, sagace, leggera, ma a tratti realistica, questo è How I Met Your Mother; per questo non stupisce la volontà di riprendere in mano la serie e raccontare la storia di come ho incontrato tuo padre. Il sequel andrà in onda sulla piattaforma di streaming Hulu e avrà come protagonista Hilary Duff. Ci saranno 10 episodi curati da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger in tandem con Carter Bays e Craig Thomas, già ideatori dell’originale How I met Your Mother. Bays e Thomas sono molto gasati per il progetto in corso d’opera: "Siamo onorati della loro passione e visione e non vediamo l'ora di aiutarli a raccontare una nuova leggendaria storia". Anche in questa nuova avventura si partirà dal futuro per raccontare un incontro del passato che nel caso di How I met Your Father sarà ambientato nel 2021, ovviamente non mancheranno gli amici a supporto della protagonista e l’aiuteranno a fare chiarezza nella tumultuosa vita sentimentale. Il tutto sarà condito dalle apparizioni sporadiche del celebre cast storico che si vedrà in qualche cameo qua e là.

La protagonista, Hilary Duff è molto contenta di essere Sophie nel sequel della celebre serie e ha commentato così la nuova avventura: "Sono stata incredibilmente fortunata nella mia carriera ad interpretare alcuni personaggi meravigliosi e non vedo l'ora di interpretare il ruolo di Sophie. In qualità di grande fan di How I Met Your Mother, sono onorata e anche un po' nervoso che Carter e Craig si fidino di me per il sequel della loro creatura. Isaac ed Elizabeth sono brillanti e non vedo l'ora di lavorare insieme a loro".