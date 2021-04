Fedez lancia la sua linea di smalti: 200 mila visite in pochi minuti

Tutto quello che toccano Fedez o la moglie Chiara Ferragni diventa oro. Ennesima conferma arrivata dal lancio della linea di smalti firmata dal rapper. Fedez non ha avuto nemmeno il tempo di finire l’annuncio con il video promo dallo humor stupido e colorato che il sito su cui era possibile comprare i prodotti è andato in crash senza riprendersi per molte ore: 200 mila accessi sono stati un colpo insostenibile per il sito di Layla Cosmetics che ha prodotto la linea di smalti (unisex) ideati dal rapper. Si chiamano Noon by Fedez e hanno sdoganato definitivamente l'usanza di pittarsi le unghie, anche per gli uomini.

Non che sia una trovata dell'ultima ora, se ci facciamo caso, artisti di una certa rilevanza lo fecero prima di Fedez, nomi come David Bowie, Kurt Cobain, Johnny Depp e via dicendo, ma la vera novità e normalizzarlo, non relegarlo al palco o a una curiosa stravaganza, ma metterlo a disposizione di tutti e cool sia per uomini che per donne!

Un’idea originale quindi e anche un’iniziativa benefica, come ha spiegato il rapper al lancio; "La mia linea di smalti è finalmente fuori: NooN by Fedez. Grazie a Layla Cosmetics per aver creduto in questo progetto. Una parte dei ricavati andranno a Pangea Onlus che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale".

Gli smalti sono di tipo semi permanente e costano 17,75 euro l’uno e 68,80 il kit completo. Non troppo economici, ma se ci mettiamo dentro la buona causa, sicuramente valgono il loro prezzo. Ora la sfida sarà riuscire ad aggiudicarseli in lotta con la capacità del sito di accontentare tutti i visitatori.