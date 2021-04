James Charlie accusato di molestie a minori: YouTube blocca i pagamenti all’influencer

James Charles ha soli 22 anni, ma è già molto celebre per i suoi video tutorial su make-up stravaganti e ricercati. Ora però è nell’occhio del ciclone e il suo successo potrebbe fermarsi qui, il giovane è accusato di avere inviato materiale sessualmente esplicito ad alcuni follower minorenni; in attesa di verifiche, YouTube ha già fermato i pagamenti derivanti dalla pubblicità sul suo canale da oltre 25 milioni di iscritti.

Le prime accuse sono arrivate a febbraio da un follower che lo accusava di avergli mandato messaggi hot privatamente, James si era difeso dicendo di aver scambiato foto e messaggi con lui perché convinto che avesse 18 anni. Da lì sono saltati fuori altri ragazzi con la medesima accusa. uno in particolare ha mostrato i messaggi con l’influencer, protratti anche dopo che la vittima avesse dichiarato di avere solo 17 anni. A quel punto James ha ammesso i suoi errori in un video in cui ha esordito dicendo: “Sono conscio delle mie azioni e sono sbagliate. Queste conversazioni non sarebbero mai dovute accadere“. L’influencer ha però poi spiegato che probabilmente qualcuno ne sta approfittando: “Da quando ho pubblicato quel video, molte altre persone si sono fatte avanti con una serie di storie fuorvianti e false accuse. Il mio team legale ha iniziato a prendere provvedimenti contro coloro che hanno diffuso disinformazione e/o creato storie completamente false”.

Ad ogni modo al momento sono già molte le aziende con cui collaborava il beauty influencer che hanno preso le distanze da lui.