Tecnico apre l’iPhone e dentro ci trova soldi e un biglietto per lui

Il tecnico che aggiusta gli smartphone è abituato a ritrovare al massimo la polvere dentro i telefoni che apre, alle volte qualcuno forse dimentica un biglietto dell’autobus dentro la cover, ma nulla di più. Questa volta però il manutentore ha trovato ben 200 dollari e una bizzarra richiesta su un bigliettino lasciato dentro il telefono: "Per favore non riparate il mio iPhone rotto. Mia moglie mi ucciderà. Tenete i soldi per voi. Grazie”.

Una storia che ha dell’incredibile e del misterioso insieme. A volte la rottura del telefono è una manna dal cielo per chi vuole seppellire scomode verità, sarà questo il motivo della supplica del possessore dell’iPhone? Il telefono, come si vede dai video pubblicati su TikTok dal tecnico, ha lo schermo rotto e una evidente crepa sulla cover; probabilmente il telefono si era “suicidato” per portare con sé nella tomba scomodi segreti. L’uomo che si è ritrovato il biglietto tra le mani ha subito pensato a un marito non troppo fedele e pubblicando il video sul social ha scritto: “Adoro quando i clienti tradiscono le loro fidanzate”. E ha aggiunto anche: “Ragazzi, non bevete troppo il sabato sera”. Possibile che l'uomo sia riuscito a vedere cosa ci fosse sullo smartphone o ha solo intuito?

Ovviamente il video ha dato il via a un acceso dibattito su cosa avrebbe dovuto fare il destinatario del messaggio e dei soldi: aggiustare o insabbiare tutto e tenere il malloppo? Non solo, ma il commento più popolare riguarda la grafia del biglietto che tutti dicono essere una scrittura femminile. Si tratta di una coppia omosessuale, quindi? In effetti anche le donne possono tradire la fidanzata! Chissà se i soldi sono bastati a distruggere per sempre il telefono incriminato...