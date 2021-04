Possibile lo slittamento del coprifuoco dalle 22 alle 23 a partire dal 17 maggio

L’indice Rt nazionale sta calando, lentamente, oggi è 0,81. In questo clima di leggero ottimismo sono state ignorate le perplessità delle Regioni sulle riaperture e il decreto è stato firmato da Mattarella ed è ufficialmente pubblicato in Gazzetta: dal 26 aprile si riparte. C’è anche la possibilità che il coprifuoco tanto criticato slitti fino alle 23, ma a partire dal 17 maggio, fino a quella data ricordatevi di prenotare la cena presto per non venire cacciati via dal dehor! La riapertura dei centri commerciali nel weekend, paventata nelle bozze, è invece sparita dal testo.

L’Italia si appresta quindi ad entrare quasi in massa in zona gialla, nessuna delle Regioni sembra essere destinata a rimanere in rosso secondo gli ultimi dati. In arancione invece saranno Sardegna, Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta e Basilicata.

Via libera agli spostamenti tra regioni gialle senza limitazioni, mentre per raggiungere regioni ad elevato rischio senza motivi di lavoro, ma ad esempio per turismo, sarà necessaria la certificazione verde che attesti uno dei 3 requisiti necessari: tampone negativo nelle precedenti 48h, essere guariti dal Covid oppure essere stati vaccinati almeno con la prima dose. I tamponi per spostamenti "turistici" sono obbligatori per tutti al di sopra dei 2 anni. Ci sarà da ridere quest'estate a vedere code di marmocchi urlanti in fila per il tampone!