Dexter : arriva il teaser della nona stagione

Pubblicato su Twitter il teaser della nona stagione di Dexter, un revival che vedrò tornare nel cast Michael C. Hall. Non ci sarà invece John Cusack, sostituito da Clancy Brown nei panni del villain della serie.

Dal teaser non possiamo evincere molto: si vede una scure piantata in un tronco e una voce che sussurra “non c’è niente di meglio che il ritorno alla natura”; il tutto mentre un fuoco scoppietta sullo sfondo. I fan della serie sono già in visibilio per il ritiro di Dexter Morgan, personaggio principale, all’apparenza tranquillo e meticoloso tecnico della scientifica di Miami, ma in realtà spietato killer seriale.

Le riprese del revival sono iniziate a gennaio scorso, anche nel tentativo di rifarsi dal finale della serie precedente, accolto molto male dal pubblico e universalmente criticato. Michael C. Hall è pronto per tornare a essere Dexter: "Non vedo l'ora di tornare nei panni di Dexter. Non so davvero cosa aspettarmi, dato che non sono mai tornato a uno stesso lavoro a distanza di tutto questo tempo. Mi interessa molto capire cosa diavolo sia successo al personaggio".