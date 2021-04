Infermiera di 55 anni tenta di strangolare autista Uber

La notizia è stata riportata dal Daily Mail e riguarda un fatto accaduto a St, Petersburg in Florida. Un malcapitato autista, Michael Hassey Jr., di 22 anni, sabato 17 aprile era alla guida del suo Uber a e si è fermato per caricare la passeggera Michele Stilwell, 55 anni. La corsa era stata prenotata da alcune ragazze che hanno riferito che la donna fosse la loro madre. A quanto ha raccontato il ragazzo, la passeggera si è prima serenamente addormentata a bordo, ma quando si è risvegliata non era più in sé: ha cominciato a prenderlo a insultarlo, scagliandosi poi fisicamente contro di lui nel tentativo di strangolarlo. Mentre lo aggrediva farfugliava qualcosa sulla figlia. L’uomo ha tentato di fermare l’auto per scappare, ma la donna lo ha graffiato sul collo e ovunque riuscisse ad arrivare. L’autista è riuscito a chiedere aiuto nonostante la difficoltà a respirare e alcuni passanti lo hanno soccorso, tirando fuori la donna dall’automobile.

Il guidatore ha poi raccontato di non aver reagito all’attacco perché, soprattutto avendo due sorelle, non oserebbe mai mettere le mani addosso a una donna. Non è la prima volta, però, che autisti di taxi e servizi come Uber vengono aggrediti dai passeggeri, soprattutto negli USA, dove la violenza è spesso all’ordine del giorno.

Stando agli accertamenti successivi la donna aveva alzato il gomito ed era sotto l’effetto degli alcolici; è stata arrestata e accusata di percosse aggravate per poi essere rilasciata con una cauzione di 15.000 dollari. .