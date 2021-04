Olimpia Milano batte il Bayern Monaco 80 a 69 e conquista gara 2

L’Olimpia Milano si fa più vicina al raggiungimento del traguardo Final Four, ora ha tre match point da sfruttare per raggiungere l’obiettivo, come non accade da 29 anni. Dopo la vittoria striminzita di gara 1, conquistata con un canestro sulla sirena di LeDay, arriva la conferma con la vittoria di gara 2 messa in cassaforte con un sereno 80 a 69.

L'Olimpia allunga subito, poi resiste alla rimonta del Bayern e vince 80-69!



Punter 20, Rodriguez 13, Shields 12, LeDay 10, Delaney 9, Hines 6, Evans 5, Micov e Tarczewski 2, Datome 1

Gara ad alta tensione con il coach del Bayern, Trinchieri, espulso e una rissa sfiorata sul finale tra Lucic e Punter. I meriti della squadra milanese si dividono tra Punter e Delaney a inizio gara e poi LeDay e Shields, mentre il Bayern prova a reagire con Reynolds e Baldwin. Certamente l’avvio di gara molto più deciso rispetto al primo scontro ha messo subito le cose in chiaro: Milano vuole vincere e ha subito chiuso con un primo parziale di 20-0. Poi il Bayern ha alzato la voce nel terzo periodo arrivando minaccioso fino al meno sei. Ma l’Olimpia non ha perso né la testa né il ritmo e con difesa e rimbalzi ha tenuto in pugno il match fino alla fine. Gara 3 è in programma mercoledì 28 a Monaco.