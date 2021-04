Zac Efron appare ritoccato in video “Earth Day! The Musical“

L’attore Zac Efron è apparso in video su Fb Watch per promuovere “Earth Day! The Musical“, un evento organizzato organizzato dal divulgatore scientifico Bill Nye in occasione della Giornata della Terra. I fan non si sono concentrati tanto su ciò che ha detto, ma piuttosto sul suo aspetto fisico. Dopo la sua apparizione, infatti, i commenti sono stati tutti sulla sua faccia e sui presenti ritocchi di chirurgia estetica; "Che diavolo ha fatto Zac Efron alla mascella?" ha twittato un fan. E si è aperto il dibattito, tra chi lo ha aspramente criticato per la sua nuova faccia e chi ha difeso la libertà di fare con il proprio corpo ciò che si vuole; come scrive in sua difesa un ragazzo: “Lo sapete che Zac Efron è umano, giusto? Sapete che fate schifo? Poi vi lamentate se criticano il vostro aspetto, giustamente, ma siete i primi a fare lo stesso. Imparate a rispettare le persone a prescindere dal sesso e dalla popolarità. Ha fatto le sue scelte e voi non siete nessuno".

Sono poi partite una serie di ipotesi su cosa possa essere accaduto. Di Zac Efron sappiamo, infatti, che è un culturista, amante dei muscoli. Un chirurgo plastico di Beverly Hills, il dottor Michael K. Obeng ha dichiarato a Radar online: "Potrebbe assumere integratori come HGH e testosterone o aver ricevuto alcuni riempitivi facciali per modellare le sue guance". L’ipotesi è confermata anche dalla personal trainer e fisioterapista Natasha Fett: “Guardando i nuovi tratti del viso di Zac Efron, possono essere sicuramente conseguenza di Testosterone e HGH. Nessuno di questi prodotti dovrebbe essere assunto se non monitorato da un medico”.

Eppure Efron non ha certo bisogno di modificare il suo bel faccino, anzi, dovrebbe fare di tutto per mantenerlo così com'è: bono!