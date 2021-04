La carbonara da bere è l’ultima trovata culinaria del vincitore di Masterchef Valerio Braschi

Pochi giorni fa si è celebrato il Carbonara day, orgoglio e tripudio dei palati italiani. In quest’occasione Valerio Braschi, giovane vincitore di Masterchef Italia sesta edizione, ha voluto presentare la sua ultima folle invenzione: la carbonara da bere. A vederlo sembra uno shottino di grappa, ma non è nemmeno alcolico, è un distillato che a detto dello chef mantiene lo stesso gusto del celebre piatto di pasta, ma ha le calorie di un bicchier d’acqua. Un sogno per chi ci tiene alla linea, un incubo per chi ama la tradizione. Il distillato ha bisogno di una preparazione di 3 ore, 180 minuti per produrre una porzione di 300 ml che poi viene distribuita in bicchierini da 50 ml che è la quantità per una persona. Si tratta in pratica di un preparato di zabaione al pecorino, brodo di pepe nero e crema di guanciale arrosto, distillato a bassa temperatura e sottovuoto. Non una ricetta da riprodurre facilmente a casa, insomma. Per gustarla, dovete per forza andare al Ristorante 1978, in via Zara a Roma, dove cucina chef Braschi.

Oggi é il Carbonara day. . Vi proponiamo la Carbonara distillata del @ristorante1978 .❤️ . Il gusto della carbonara... Pubblicato da Valerio Braschi su Martedì 6 aprile 2021

Una volta buttata giù in un sorso la “carbonara da bere” poi ovviamente potete iniziare a mangiare davvero, sperando che l’estroso chef non vi riservi altre sorprese. Ad esempio a gennaio Braschi aveva presentato la crema di lasagna in tubetto, da servire su uno spazzolino di pasta all’uovo e con un brodo di parmigiano. Per i fortunati clienti del ristorante sono in arrivo i profumi edibili alla vaniglia e agli agrumi. Astenersi tradizionalisti!