In Florida sembra di essere in Jurassic World: avvistato un piccolo dinosauro

Una donna in Florida ha dichiarato di aver avvistato un cucciolo di dinosauro nel suo giardino. A testimoniare l’accaduto ci sarebbe anche il video in bianco e nero delle telecamere di sorveglianza.

Welcome to Jurassic World?



'Florida woman says she spotted a 'baby dinosaur' running through yard'https://t.co/eKZkWbdajz pic.twitter.com/JGjitLZ6n1 — Chris (@ChrisLikesDinos) April 19, 2021

In effetti il video diffuso dalla donna, Cristina Ryan, mostra una creatura dalle zampe lunghe e sottili che risulta piuttosto inquietante e che ricorda molto la forma di un velociraptor. La donna è sicura che non si tratti di un animale qualsiasi: "Qualsiasi animale che ci venga in mente non si muoverebbe in questo modo alle 3:40 del mattino. Forse ho visto Jurassic Park troppe volte, ma vedo un rapace o un piccolo dinosauro! Alcuni dicono che sia un grosso uccello, ma questo non ha senso dal momento che qualunque cosa sia sembra avere le zampe anteriori. Io continuo a pensare al velociraptor", così ha commentato l'avvistamento, rispondendo agli scettici. Molti però hanno infatti suggerito che si tratti di un cane, di una grossa lucertola o forse di un uccello di grandi dimensioni. L'ipotesi quotata però forse è quella dell'iguana che arriva con una testimonianza video correlata.