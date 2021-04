Marito denuncia scomparsa della moglie: falso allarme è fuggita con l’amante

Il marito di una donna scomparsa dalla Valmarecchia, nell’entroterra riminese, ha allertato i carabinieri della scomparsa della moglie, temendo il peggio e pensando che potesse essere morta. Le forze dell’ordine hanno subito fatto scattare le ricerche allertando le caserme italiane. Il marito ha riferito durante la denuncia: «Mia moglie è sparita. Eravamo d’accordo che doveva passare a prendere i bambini dopo la fine delle lezioni a scuola, ma di lei non c’è traccia». I dirigenti della scuola elementare frequentata dai figli non vedendo sopraggiungere nessuno a riportare a casa gli scolari hanno chiamato il marito per sollecitarlo a recuperarli, visto che la moglie non rispondeva né alle chiamate né ai messaggi.

I carabinieri sono riusciti velocemente a rintracciare la donna telefonicamente, che però era tutt'altro che morta, anzi, si trovava su un treno diretto a Palermo e partito da Roma, ma non era sola, era in compagnia dell’amante e non ha mostrato segni di rimorso o pentimento per il gesto fatto e il colpo che ha fatto prendere al coniuge. Pare però che tra loro le cose non andassero benissimo, c’erano stati dei dissapori nei giorni precedenti e la donna recentemente aveva soggiornato con l’amante in un hotel di San Marino, come riferito da alcuni racconti dei vicini.

Le ricerche sono dunque terminate, ma rimane da capire che cosa ne sarà del rapporto dei due coniugi dopo la scomparsa volontaria verso la Sicilia.