Daniel Kaluuya e l’imbarazzante discorso alla premiazione degli Oscar

Daniel Kaluuya ha fatto un discorso un po’ fuori dagli schemi in occasione della ricezione dell’Oscar come migliore attore non protagonista. Complice forse l’emozione ha detto qualcosa riguardo ai suoi genitori, un ringraziamento per aver fatto sesso e averlo qu

I feel like Daniel Kaluuya did this is for all the kids whose Mom publicly embarrassed them at some point. That said, based on Moms reaction .. Daniel might wanna go pick a switch before he comes back to the table



pic.twitter.com/ETZolO0XG5 — Jemele Hill (@jemelehill) April 26, 2021

indi messo al mondo.

Daniel Kaluuya ha vinto la statuetta per il suo ruolo nel film Judas and the Black Messiah e a onor del vero il discorso pronunciato sul palco è stato lungo e commovente: ha parlato del suo personaggio, l’attivista per i diritti civili Fred Hampton, a cui ha reso omaggio e poi è arrivata al battuta di ringraziamento alla mamma, presente alla cerimonia: "Mia madre e mio padre ... hanno fatto sesso. È fantastico! Sono qui!'". Frase di cui però poi si è pentito: “Non avrei mai dovuto dirlo. 'Non ho ancora parlato con mia madre. Eviterò il mio telefono per un po'. Ma sarà forte. Ha senso dell'umorismo". Ovviamente la reazione della famiglia in sala non è sfuggita a fotografi e cameramen che hanno immortalato la sorella con le mani nei capelli e la mamma in palese imbarazzo che mormora "Ma cosa sta dicendo?".



Di seguito il video intero del discorso, imbarazzi compresi.