A Roma approda il primo distributore automatico di pizza

Quando hai un languorino e poco tempo la soluzione più semplice è sempre la tappa al distributore automatico, da adesso oltre a snack e bibite di varia natura potreste imbattervi in un distributore automatico di Pizza!

Si chiama Mr.Go e per ora in Italia lo trovate solo a Roma, ma se avrà successo potrebbe spargersi lungo tutto lo stivale. Non è un semplice distributore, ma una vera macchina per la pizza: impasta, condisce, cuoce e sforna una pizza nel cartone pronta da gustare e ci mette solo 3 minuti!





Sul sito ufficiale dell’azienda si legge che “Mr go assicura la scelta di ingredienti sono di prima qualità, selezionati accuratamente e di volta in volta monitorati attraverso un sistema remoto che consente di verificare le quantità di prodotto nella macchina e la scadenza per ciascuno in modo da offrire sempre la garanzia di eccellenza di questo prodotto”.

Un video mostra il lavoro svolto dalla macchina che prepara dei panetti di 160g unendo l’acqua alla farina, poi procede con la distribuzione del pomodoro e degli ingredienti prescelti e tenuti sottovuoto fino al consumo. La pizza viene poi cotta e disposta fumante nel suo cartone. Si può scegliere tra margherita, 4 formaggi, diavola e una pizza con la pancetta.

Per i curiosi che vogliono andare a curiosare e assaggiare la pizza automatica, troverete il distributore in via Catania, a Roma., vicino alla Città Universitaria e al Teatro Italia. Ovviamente il distributore è aperto h24 in barba ad ogni coprifuoco, per soddisfare ogni languorino diurno e notturno!