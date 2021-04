Bimbo di 7 mesi muore per malnutrizione. La mamma: “era a dieta”

Il suo nome è Carla Garriques, 28 anni, madre di un piccoletto di 7 mesi morto per malnutrizione. Succede a St Albans nel Queens e la brutta faccenda risale a qualche mese fa, ottobre 2020 per la precisione. La donna vedendo che il figlio aveva perso coscienza ha chiamato l’ambulanza, ma all’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare. Il piccolo Kameri era morto di stenti. A giustificare la situazione la donna ha dichiarato che il figlio seguiva una dieta contenuta in un libro che sarebbe la “bibbia vegana”, un libro che racconta la filosofia del veganesimo seguita involontariamente anche dal neonato che la donna non voleva diventasse “grasso”. Secondo quanto riportato dal New York Post durante il processo la donna si sarebbe difesa dicendo: “Sono molto saggia, molto intelligente e leggo con attenzione”, avrebbe detto mostrando il libro sull’alimentazione vegana e battendo la mano sopra. “Vegan significa che tutto ciò che è in questa Bibbia”.

La Garriques è accusata di omicidio e la madre dell’imputata ha testimoniato dando ragione all’accusa: “Devo essere onesta con te, il bambino era troppo piccolo” ha dichiarato Corane, 65 anni, confermando che il bimbo mangiasse solo frutta e verdura schiacciate con patate lesse. Anche il latte artificiale, infatti, era considerato dalla madre pieno di sostanze tossiche. Gli stessi vaccini contro le malattie infantili erano guardati con sospetto dalla donna che, come lei stessa ha dichiarato, non ha voluto vaccinare Kameri come da prassi. La donna è madre di un’altra bambina che le è stata sottratta dagli assistenti sociali in quanto considerata in pericolo. dopo che la donna aveva anche tentato la fuga portando con sé proprio la figlia rimasta in vita.