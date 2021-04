Una bambina di 3 anni distrugge la chitarra da 1800 euro mentre è con la babysitter

Ma che bello poter lasciare in custodia i propri piccoli a una babysitter e godersi la serata tra marito e moglie o semplicemente andare a lavoro serenamente. Un po’ meno bello se quando torni qualcosa è andato storto; cosa che è successa a un padre che tornando a casa ha trovato la sua chitarra da 1800 euro sfasciata. Un animo roccketaro e ribelle quello della figlioletta; a quanto pare la babysitter è colpevole di essersi allontanata dalla bimba per telefonare, a quel punto la furbetta avrebbe utilizzato il divano per scavalcare un cancelletto e si sarebbe intrufolata nella cantina, luogo proibito, lì ha trovato la chitarra e l’a utilizzata forse come una batteria o come un martello, fatto sta che la chitarra all’arrivo dei genitori era rotta.

L’uomo ha posto la questione sul web, dividendo gli utenti. Lui vorrebbe che il danno fosse ripagato, considerando che solitamente uno fa la babysitter per tirare su qualche risparmio, 1800 euro sono una bella botta. L’uomo ha sollevata la questione su Reddit: “Sono io quello in torto o è lei?” Moltissimi utenti si sono schierati con la babysitter distratta perché può succedere a tutti: “Sei tu in torto - scrive qualcuno - Tua figlia avrebbe potuto danneggiare la chitarra da 1800 euro anche mentre eri in casa e non c’era la babysitter. Cosa vuoi fare, togliere questa somma dai suoi futuri stipendi quando sarà abbastanza grande da iniziare a guadagnare? Rendi la tua casa a prova di bambino oppure accetta i rischi”.

Ma c’è anche chi sospetta della ragazza che era pagata per sorvegliare la piccola. Deve essere stata via molto per aver permesso la distruzione della chitarra. Certo, si sa che quando hai una piccola peste di 3 anni in casa devi mettere tutto al sicuro. Noi stiamo con la bimba per non fare torto a nessuno, aveva un gran bisogno di musica, non ha solo ben capito come funziona lo strumento!