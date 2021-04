Stasera ci sarà la Superluna rosa: occhi e naso all’insù al crepuscolo

In altre città del mondo, come New York e Cuba il momento migliore per osservarla è stato stamattina all’alba, ma qui in Italia lo spettacolo inizierà all’ora del crepuscolo. Alle 17.25 la Luna piena sarà in perigeo, cioè nel punto di minima distanza dalla Terra. Questo significa che la luna ci apparirà enorme, più grande del 7%, la seconda luna piena più grande del 2021, dopo quella che ci attende a maggio. Nella definizione Superluna rosa, l’aggettivo non è riferito al colore, bensì a un fiore, il "Phlox subulata' che sboccia a inizio primavera ed è originario del Nord America orientale.

L’astrofisico Gianluca Masi, intervistato dall’Ansa ha dato qualche dritta: "Consiglio di osservare il nostro satellite al crepuscolo, perché è molto suggestiva la visione della Luna piena che sorge al calar del Sole, in direzione opposta alla nostra stella. La ragione è che la luce residua del crepuscolo permette di godere anche della visione del contesto terrestre circostante, con il nostro satellite che sorge alle spalle di paesaggi naturali o celebri monumenti. In piena notte, invece, il bagliore della Luna piena è tale che tutto il resto scompare”.

Nell'attesa possiamo osservare le testimonianze della spettacolare luna dal resto del mondo: