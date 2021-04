Ferragni sempre in prima linea per il body positive: siate gentili con i vostri corpi

Chiara Ferragni è da sempre impegnata contro il body shaming e a difesa di un concetto diverso di bellezza, quella naturale. Proprio per questo ha deciso di sfoggiare ancora una volta le sue imperfezioni fisiche, con l’intento di dare un bel messaggio a tutti: uomini e donne. La stessa influencer spiega: “Volevo pubblicare questo video come un gentile promemoria, per ricordarvi che i nostri corpi sono perfetti per quello che sono. Ricordate anche che una determinata posa, una luce ad hoc, e – in questo caso – un paio di leggings a vita alta, fanno sembrare il tuo fisico molto diverso da quello che è. E anche questo va bene. Cerchiamo di essere sempre gentili con i nostri corpi, parliamone nel modo migliore e ringraziamoli per quello che ci fanno vivere ogni giorno”.

La Ferragni si è quindi mostrata con leggins super attillati, scoprendo la pancetta e i segni della gravidanza. In realtà ha un fisico molto asciutto seppure abbia partorito poco più di un mese fa, ma l’intenzione è da premiare anche se l’effetto è risultato un po’ comico per chi magari è davvero in sovrappeso. Qualcuno commenta: “Hai partorito da un mese e sei comunque più magra di me dopo 25 anni di dieta”, e un’altra utente le fa eco: “Scusa quella sarebbe una pancia? Pagherei oro per averla così piatta”. C'è da dire che la moglie di Fedez si allena 3 volte a settimana per tornare in forma, quindi la sua non è fortuna, ma costanza!

Totalmente d’accordo invece la sorella di Chiara, Valentina Ferragni che ha pubblicato una foto in bikini con la didascalia: “Ricorda sempre che siamo forti, siamo potenti, siamo invincibili. Le persone giudicano il nostro corpo e vedono difetti ovunque; io guardo il mio corpo e vedo quanto è bello. Nessun filtro, nessun ritocco, solo io. E lo amo”.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)