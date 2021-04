Sky Pool a Londra è la prima piscina sospesa al mondo

La piscina è sospesa tra due palazzi, lunga 25 metri, larga 14 e profonda 3. La vasca è posta a 35 metri di altezza, quel tanto che basta per osservare la gente passeggiare mentre si nuota e insieme farsi guardare dai passanti. Ovviamente la costruzione sorge in un quartiere di lusso londinese, Nine Elms, un'area che si affaccia sulla riva sud del Tamigi. I componenti della piscina arrivano dal Colorado e i pezzi sono stati trasportati solo dopo aver superato alcuni test di resistenza.

La piscina è davvero unica nel suo genere, è la più grande struttura di piscina in acrilico autoportante al mondo ed è stata progettata degli architetti Arup Associates, gli stessi che hanno costruito la Sydney Opera House. Il complesso di appartamenti degli Embassy Gardens comprende 2.000 alloggi, ma i prezzi non sono alla portata di tutti: si parte da più di un milione di sterline per un bilocale, non osiamo pensare a quello delle case più spaziose!

L’uso della piscina sarà ovviamente riservata agli inquilini del lussuoso complesso. “Una volta dentro, nuotando e guardandosi intorno sembrerà di volare" ha dichiarato Brian Eckersley, uno degli ingegneri che ha partecipato al progetto. L’inaugurazione è prevista per il 19 maggio e all’evento parteciperanno il dj radiofonico Roman Kemp e una squadra di nuoto sincronizzato che si esibirà nella piscina.