Un bimbo di 4 anni è convinto di essere la reincarnazione di Lady Diana

Un bambino australiano di 4 anni è convinto di essere la reincarnazione della principessa Diana, Il piccolo si chiama Billy ed è il figlio del conduttore australiano David Campbell che insieme alla moglie Lisa ha voluto condividere con i giornali l’inquietante storia. Tutto sembra avere inizio davanti a una cartolina con il ritratto della principessa, regalata alla mamma di Billy che vedendola avrebbe esclamato: “Qui ci sono io come una principessa. Poi un giorno arrivarono le sirene e io non ero più una principessa“.

Billy sembra sapere fin troppe cose sulla storia di Lady D, nonostante la sua giovane età e il fatto che la principessa sia invece scomparsa nel 1997, cioè anni prima della nascita di Billy. Si ricorda infatti dell’incidente a cui accenna parlando delle sirene. Per metterlo alla prova i genitori gli hanno mostrato una serie di castelli della Famiglia Reale e Billy è riuscito a indicare quale fosse Balmoral, il preferito dalla principessa Diana per trascorrere le vacanze estive. L’incredibile arriva quando il bimbo descrive per filo e per segno della famiglia di Lady D, parlandone come fosse la sua: “Ho fratelli e sorelle, anche un fratello che si chiama John”. Il fratello di Diana è davvero esistito, ma è morto addirittura prima della sua nascita, e come faccia Billy a saperlo rimane un mistero.

Per condire il tutto con un po’ di mistero e magia, il bimbo ha raccontato che alcuni spiriti andrebbero a fargli visita ogni notte per poi riportarlo a casa il mattino seguente. Difficile credere alla sua strampalata storia che rimane comunque molto buffa e leggermente inquietante.