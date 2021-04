Elliot Page si commuove parlando della sua transizione da Ophra Winfrey

Forse molti di voi lo conoscono ancora come Ellen Page, l’attrice diventata famosa con il film Juno, ma oggi Eliot è felicemente un uomo: «Ho sempre saputo di essere un maschio. Da bambino scrivevo delle lettere d’amore e le firmavo “Jason”» ha raccontato in una toccante intervista con Ophra Winfrey. L'attore si è commosso parlando della sua infanzia e del percorso di transizione. Elliot aveva svelato pubblicamente di essere transgender nel 2020 direttamente con un Tweet.

Oggi è felice, nonostante il divorzio dalla moglie Emma Portner.

Elliot a ruota libera ha raccontato: «Finalmente esisto per quello che sono. Per la prima volta nella mia vita sono in grado di essere me stesso e di essere produttivo, creativo. Sto semplificando troppo, ma sto davvero bene. Sento una grande differenza nel poter finalmente esistere giorno per giorno, minuto per minuto».

Nel percorso di transizione Elliot pone l’accento sull’intervento di rimozione del seno a cui si è sottoposto di recente, è stato liberatorio: «Mi dico semplicemente: eccomi qui. Posso toccare il mio torace e sentirmi a mio agio nel mio corpo».

Elliot ha poi raccontato di essersi sentito maschio fin da piccolino, sotto ogni aspetto, ma molti lo smentivano dicendo che non sarebbe mai potuto diventare un uomo. E invece eccolo qui. A quanto pare è stata una bella scossa anche per la sua carriera: «Con un amico abbiamo scritto la nostra prima sceneggiatura, e io sto lavorando a un altro progetto ancora, e sto producendo della musica con un altro amico. Ho molta più energia rispetto al tempo in cui mi sentivo a disagio, in cui controllavo costantemente il mio corpo, in cui non stavo bene. Quanto alla recitazione, non so ancora cosa succederà. Di sicuro mi sento più sicuro, presente, connesso alla verità del momento».