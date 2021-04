Super Santos e Super Tele addio: i palloni della nostra infanzia spariranno

Alzi la mano chi ha giocato almeno una volta nella vita con un Super Santos o un Super Tele. Impossibile che non abbiate provato questo brivido almeno una volta. Un po’ perché costavano davvero poco, un po’ perché erano palloni senza pretese, adatti a tutti e a fare un po’ di casino in spiaggia o nei cortili.

Uno era arancione a strisce nere, a fare il verso a un pallone da basket vero (il Super Santos) e l’altro era giallo con pentagoni neri nella sua versione originale (il Super Tele). Non che fossero particolarmente belli, ma ci eravamo affezionati, adesso però cambiano aspetto, a dichiararlo è stata la casa produttrice Mondo:

“A partire dal 2021, la produzione di palle in Pvc di Mondo verrà effettuata utilizzando una nuova formula a base bio, che sostituisce il 50% delle sostanze di origine fossile con un derivato di origine vegetale proveniente da fonti rinnovabili: un materiale completamente riciclabile. In termini di gioco il prodotto avrà un valore più elevato, grazie alle migliori caratteristiche di elasticità ottenute e inoltre comporterà un impatto ambientale ridotto al 50%”.

La nuova palla si chiamerà Bio Ball e per i nostalgici sarà disponibile anche in arancione; la svolta bio piace ai genitori e a tutti quelli che credono in consumi più sostenibili per provare a salvare il nostro pianeta malandato. Il progetto è nato infatti sull’onda della preoccupazione destata dalle microplastiche nel Mediterraneo; nel nostro mare c’è il 7% della plastica di tutte le acque del pianeta!

Per questa buona causa li scusiamo e siamo pronti ad accogliere i nuovi prodotti Bio Ball che sostituiranno le vecchie glorie che hanno segnato gli anni '80 e '90!