Il 1 maggio escono le Rebook dedicate a Jurassic Park

Sono pronti a sbarcare sul mercato i 3 modelli Reebok dedicati al film cult Jurassic Park: Instapump Fury, CL Legacy e Club C.

Le foto delle Instapump Fury sono già state diffuse e possiamo spoilerare e commentarle insieme: sono giallo/verdi con delle strisce rosse a decorarle, richiamando la mitica Ford Explorer di Jurassic Park. Presente anche il logo inconfondibile di Jurassic Park ben visibile sulla linguetta della scarpa dove si trova anche il meccanismo “pump” della tomaia che sfrutta l’aria per ottimizzare la calzata. Sulla suola invece c’è uno squarcio voluto ed evocativo che lascia intravedere quello che sembra l’interno di una macchina assaltata dai dinosauri.

Ma parliamo di prezzi: Le Reebok Instapump Fury di Jurassic Park arriveranno sul mercato con un costo di 180 dollari e sono decisamente le più care della linea, ve la cavate con 80 euro per le CL Legacy e le Club C.

Jurassic Park x Reebok Instapump Fury



Jurassic Park x Reebok Instapump Fury

Style Code: GW0212

Release Date: 2021

Price: TBA pic.twitter.com/LrAbMpEntQ — 小言 (@ko_go_to) April 6, 2021

Un altro oggetto a disposizione degli amanti di Spielberg, che a onor del vero ha ispirato una serie infinita di merchandising dedicato ai suoi film più famosi. Da soli ET e Indiana Jones sono stati richiamati in felpe, spille, t-shirt di ogni tipo. Sono veri e propri trend, anche a distanza di anni. Impossibile pensare che non sarà un successo anche per le Rebook, decisamente poco sobrie, ma di sicuro effetto.