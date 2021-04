Ricoverato da un anno con il Covid: il long covid più lungo del Regno Unito

Se è difficile restare un anno chiusi in casa o con pesanti restrizioni sulla libertà, immaginatevi il povero Jason Kelk, che ha trascorso un anno intero ricoverato in ospedale. Si tratta di un uomo inglese di 49 anni che vive a Leeds. Fu ricoverato d'urgenza ad aprile 2020 per un'infezione al torace, è risultato positivo al Covid e da allora è rimasto in ospedale, spesso in bilico tra vita e morte. SI tratta di un record, triste, ma impressionante.

Dopo mesi in terapia intensiva, recentemente è stato staccato dai respiratori, ma ha ancora moltissimi strascichi dovuti alla malattia; il virus gli ha infatti causato una gastroparesi che gli provoca continui attacchi di vomito e non è ancora in grado di camminare da solo. Quando il Coronavirus ha effetti prolungati nel tempo prende il nome di Long Covid ed è una patologia che riguarda 1 caso su 10 e tra i fastidi più frequenti ci sono dispnea, nebbia cerebrale e dolori muscolari. Certo questo rimane il caso più lungo finora registrato.

Il lungo soggiorno dell’uomo è stato sostenuto da una campagna lanciata dalla moglie Sue su GoFundMe che lo ha sostenuto tutto questo tempo, anche se le speranze erano davvero residue. "Per molto tempo, mi è stato detto che non si sapeva se Jason sarebbe tornato a casa", spiega la moglie Sue ai media inglesi. "È stata davvero dura, ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato".