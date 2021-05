Prof bacia il seno della moglie in diretta Zoom: gli studenti registrano tutto

“Le immagini sono state registrate mentre mia moglie è venuta a salutarmi e sono diventate virali sul web. Ovviamente è stato un mio errore, perché non mi rendevo conto che la videocamera era ancora accesa alla fine della lezione. Non l’ho fatto deliberatamente. È stato un incidente. Voglio scusarmi con chi si è offeso”. Così Ruben Dario Perras, professore in una scuola cattolica colombiana si è scusato con lo spettacolo hot che ha concesso involontariamente ai suoi studenti. D’altronde quando si passa tutto il giorno connessi, certi incidenti possono capitare, in questi 14 mesi di pandemia ne abbiamo viste di cotte e di crude. Ma gli studenti della Educación Educativa San Vicente de Paul non hanno avuto pietà e hanno registrato il momento in cui il prof dà un bacio al seno della moglie a fine lezione, e il video è diventato virale. La storia è stata ripresa, insieme alla testimonianza video dal Daily Mail.

Il preside della scuola ha aperto un’indagine su cosa sia accaduto di preciso e ha dichiarato: “L’episodio è serio, un insegnante che dovrebbe avere il compito di controllare la classe, si è lasciato andare a un atto inappropriato che è stato registrato dagli studenti e dopo è diventato virale sui social media”.



Ovviamente il filmato ha suscitato i commenti sarcastici di molti, soprattutto su quanto la donna (non) abbia apprezzato lo stuzzicante bacio al capezzolo, ma c’è anche chi difende il prof, colpevole solo di essersi dimenticato acceso la camera a fine lezione. Nel dubbio mai mostrare niente di inconveniente nel raggio di azione della webcam, accesa o spenta che sia.