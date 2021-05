Fanno un immersione nel fiume e risalgono con un antico osso di mammut

Due sub erano impegnati in un’immersione nel fiume Peace in Florida, quando hanno ritrovato un fossile molto antico: un osso di mammut che potrebbe arrivare dritto dall’Era Glaciale. I due sommozzatori, Derek Demeter e Henry Sadler, sono rimasti a bocca asciutta quando hanno visto l’osso lungo un metro.



A great dive on the Peace river this weekend with Henry Sadler and Justin Boorstein. The water was super dark with... Pubblicato da Derek Demeter su Lunedì 5 aprile 2021



L’osso potrebbe appartenere a un Mammut colombiano che viveva nell’area che oggi corrisponde alla Florida, in un periodo compreso tra 2 milioni e 10mila anni fa, per essere più precisi occorrono però ulteriori pareri. I due sub sono in effetti appassionati di paleontologia e lo stesso giorno avevano individuato alcuni frammenti di uno squalo ormai estinto e il dente di una specie di tigre preistorica. Durante altre immersioni hanno invece collezionato una coda di balena e il dente di un megalodonte (un enorme squalo ormai estinto). Oggi alcune delle loro scoperte antiche sono in mostra al Museo di Storia naturale della Florida. I due amici sub si sono rivelati super entusiasti per le ultime scoperte: “Henry è il mio compagno di immersioni. Mi ha gridato: ‘Ehi, Derek. Ho trovato qualcosa! Oh mio Dio!’ È stato davvero fantastico", ha raccontato Derek Demeter e poi ha aggiunto: “La cosa che mi piace di più, oltre all’astronomia, è viaggiare nel tempo e chiedersi: cosa stava succedendo in questo momento? Parlo ai miei figli del film ‘L’era glaciale’. Hanno sentito parlare di tigri dai denti a sciabola. E trovare un pezzo di uno di quegli animali e mostrarlo ai bambini è semplicemente fantastico“.