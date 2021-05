Vanessa Bryant lancia la linea di abbigliamento dedicata alla figlia che non c’è più

Avrebbe compiuto gli anni il 1 maggio, ne avrebbe fatti 15, Gianna Bryant, morta nell’incidente aereo insieme al padre Kobe. La mamma ha deciso di celebrare in modo particolare la ricorrenza, lanciando una linea di abbigliamento dedicata a lei. La collezione si chiama Mambacita, evocativo anche del soprannome di papà Kobe che era conosciuto come Black Mamba per le sue agili mosse sul campo da basket.

Oggi quel “Mambacita” è stampato, insieme al 2, il numero di maglia di Gianna, su felpe, mascherine e tute che compongono la collezione, i cui proventi andranno alla Mamba and Mambacita Sports Fundation, la fondazione in ricordo di Kobe e Gianna Bryant dedicata allo sport che finanzia progetti e attività sportive.

Vanessa Bryant ha annunciato l’uscita della collezione direttamente dai social. Lo ha fatto con una lunga serie di scatti che vedono lei e le figlie, Natalia, Capri e Bianka con indosso le nuove creazioni. Anche molti vip, tra cui Eva Mendes, Kate Hudson, Ciara, Cindy Crawford, Lily Aldridge, Michelle Williams, Ellen Pompeo, Kelly Roland e tanti campioni del basket, ovviamente, si sono uniti ai testimonial indossando felpe e tute e condivdidendo gli scatti, per ricordare tutti insieme Mambacita e per contribuire alla raccolta di fondi per lo sport.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Bryant (@vanessabryant)