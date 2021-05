Mark Wahlberg ha preso 10 kg per interpretare il suo ruolo nel film Stu

10 chili in quattro settimane! Non è lo slogan di una miracolosa cura dimagrante, anche perché i chili in questo caso Mark Wahlberg li ha presi e non persi. Non perché troppo ingordo, ma perché si sta preparando a interpretare un ruolo oversize nel film Stu, il protagonista de I padroni della notte ha testimoniato la sua dieta ingrassante con due scatti su Instagram che mostrano il prima e il dopo e sono impressionanti se si pensa che gli scatti sono stati fatti a 4 settimane di distanza.

Chissà cosa si è mangiato Wahlberg per riuscire nel suo obiettivo... La moglie dell'attore, Rhea Durham, ha scritto: "In foto sei sensuale come lo sei di persona!". In effetti i dieci chili sono quasi tutti nei muscoli, quindi niente male! Non solo cibo, quindi, ma anche allenamento e integratori. Come mai?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mark Wahlberg (@markwahlberg)

Mark Wahlberg interpreterà il ruolo di Padre Stuart Long in Stu, biopic diretto da Rosalind Ross che racconta una storia vera a tema religioso. Padre Stuart Long è un ex atleta di boxe che lascia il ring dopo essersi rotto la mascella per darsi alla recitazione, ma anche quello non sarà il suo destino, dopo essere stato vittima di un incidente motociclistico, decide di farsi prete per poi morire nel 2014 a causa di una rara malattia muscolare degenerativa.