Ben Affleck ha preso un 2 di picche su un app di dating, ma non ci sta

A tutti può capitare di ricevere un no su Tinder o altre app di dating, certo Ben Affleck non se lo aspettava, probabilmente. Chiariamo, non parliamo di un’app di dating per comuni mortali, si tratta di Raya, l’app esclusiva diventata famosa per la presenza di molti vip. Si sa che Ben Affleck è su questo social, pare sin dal 2019.

La donna che lo ha rifiutato, non accettando il match con il bell'attore, ha raccontato la sua versione dei fatti su Tik Tok: "Ripenso al momento in cui sono stata seguita da Ben Affleck su Raya, ero convinta che si trattasse di un fake così ho fatto l'unmatching e lui mi ha mandato un video su Instagram". Nel video che la donna ha diffuso si vede l’attore che chiede spiegazioni, un po’ infastidito e un po’ divertito: "Nivine, perché hai fatto l'unmatching con me? Sono io".

Affleck pare essere un tenerone in cerca d’amore e ha spiegato la sua scelta di stare sulle app di dating: “Conosco persone che li usano e si divertono, ma non io. Mi piacerebbe avere una relazione che fosse profondamente significativa, in cui vorrei essere coinvolto con tutto me stesso".

Il mondo è un posto ingiusto, anche le app di dating ormai sono divise tra single disperati e celebrities, non c’è speranza di fare il colpaccio con un match online insomma.