Draghi: “Prenotate le vostre vacanze in Italia”

“È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e naturalmente non vediamo l'ora di riaccogliervi di nuovo". Così il Presidente Draghi nel suo intervento a termine della riunione ministeriale del G20 sul turismo. "Se c'è un Paese intrecciato con il turismo, che vive di turismo, è il nostro. Tutto il mondo vuole venire in Italia, la pandemia ci ha costretti a chiudere temporaneamente ma siamo di nuovo pronti a ospitare il mondo". Positività e voglia di rilanciare uno dei settori più importanti del nostro Paese, dunque. La condizione fondamentale per gli spostamenti nel nostro Paese e verso il nostro Paese dall’estero, sarà il green pass: sarà operativo già da metà maggio per gli spostamenti nazionali il cosiddetto national green pass; verrà invece introdotta a metà giugno il green pass che consentirà di muoversi all’interno dell’Unione Europea.

Più pragmatico il ministro Garavaglia: "La prima cosa da fare è far tornare a fatturare, quello è il primo aiuto per la categoria, la ripartenza del turismo aiuta soprattutto il lavoro di donne, giovani e soprattutto al Sud. Non è un caso che nel Pnrr abbiamo investito molto in quest'ottica". Insomma soldi soldi soldi, e continua: “Va benissimo il green certificate, lo abbiamo approvato in Consiglio dei ministri e per quanto possibile anticipare questo certificato per consentire una mobilità in sicurezza e le prenotazioni degli stranieri nel nostro Paese, ma si possono fare tante misure particolari, nel breve, che proporremo nei prossimi decreti e che riguardano anche le modalità per far ripartire nel modo più semplice e ordinato possibile l'occupazione in un settore che per definizione ha bisogno di una certa flessibilità”. In tutto ciò rimane a preoccupare lo spauracchio del coprifuoco che potrebbero rendere l'Italia un paese per vecchi.