Polemica sul bacio tra Biancaneve e il Principe: non è consensuale

Disneyland California ha appena riaperto ed è già travolto da un polemica: la nuova attrazione, Snow White’s Scary Adventure ispirato alla favola di Biancaneve non è per nulla piaciuta alla stampa USA che l’ha ritenuta antiquata e poco educativa per via del bacio con cui la favola si conclude ritenuto non consenziente perché lei non è cosciente, ma addormentata. La stampa attacca: “Un bacio può essere di vero amore solo se una persona sa che sta succedendo”

Si tratterebbe di una questione di buona educazione: “Non siamo già d’accordo sul fatto che il consenso nei primi film Disney sia una questione importante? Che insegnare ai bambini a baciarsi, quando non è stato stabilito se entrambe le parti sono disposte a impegnarsi, non va bene?”, si chiedono due giornaliste della testata SFGate.

”È difficile capire perché la Disneyland del 2021 scelga di aggiungere una scena con idee così antiquate su ciò che un uomo può fare a una donna, soprattutto considerando l’attuale enfasi della società sulla rimozione di scene problematiche da giostre come Jungle Cruise e Splash Montagna. Perché non re-immaginare un finale in linea con lo spirito del film e il posto di Biancaneve nel canone Disney?”. Nel frattempo la polemica è saltata di giornale in giornale e ovviamente su tutti i social. Tra chi protegge a spada tratta la tradizionale fiaba del ‘37 e chi invoca un rinnovamente al passo con i tempi, la giostra nel frattempo continua a girare.